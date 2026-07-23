Нижегородским болельщикам дали советы по борьбе с «футбольной» бессонницей

Бессонница может беспокоить нижегородцев после 39-дневного просмотра чемпионата мира по футболу. Советы по восстановлению организма дали болельщикам сотрудники ПИМУ и ННГУ, пишет НИА «Нижний Новгород».
Многие фанаты жили по американскому времени из-за матчей, что привело к нарушению сна и даже апатии. По словам руководителя психологической службы ПИМУ Марии Халак, положительные изменения можно наблюдать уже через 10 дней, если придерживаться некоторых рекомендаций.
В частности, болельщикам советуют возвращаться к привычному режиму постепенно, без резкой перестройки. Следует ложиться в кровать до 23:00, даже если заснуть сразу не получается. Также поможет регулировка света: утром — яркий для выработки кортизола и мелатонина, а вечером — приглушенный. Кроме того, специалист советует больше гулять и добавлять мягкую физическую активность.
Мария Халак просит болельщиков отказаться от алкоголя, энергетиков или других стимуляторов, избегать бесконечного потребления негативных новостей и чрезмерного использования гаджетов.
«Не вините себя за временную усталость, апатию и снижение продуктивности, поскольку это естественная реакция организма после длительного эмоционального напряжения», — добавляет эксперт ПИМУ.
Директор института биологии и биомедицины ННГУ имени Лобачевского Мария Ведунова уточнила, что молодые люди переносят такой сбой легче: восстановление у старшего поколения может занять до трех месяцев.
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