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Нижегородским болельщикам дали советы по борьбе с «футбольной» бессонницей

Многие фанаты жили по американскому времени из-за матчей.

Источник: Живем в Нижнем

Бессонница может беспокоить нижегородцев после 39-дневного просмотра чемпионата мира по футболу. Советы по восстановлению организма дали болельщикам сотрудники ПИМУ и ННГУ, пишет НИА «Нижний Новгород».

Многие фанаты жили по американскому времени из-за матчей, что привело к нарушению сна и даже апатии. По словам руководителя психологической службы ПИМУ Марии Халак, положительные изменения можно наблюдать уже через 10 дней, если придерживаться некоторых рекомендаций.

В частности, болельщикам советуют возвращаться к привычному режиму постепенно, без резкой перестройки. Следует ложиться в кровать до 23:00, даже если заснуть сразу не получается. Также поможет регулировка света: утром — яркий для выработки кортизола и мелатонина, а вечером — приглушенный. Кроме того, специалист советует больше гулять и добавлять мягкую физическую активность.

Мария Халак просит болельщиков отказаться от алкоголя, энергетиков или других стимуляторов, избегать бесконечного потребления негативных новостей и чрезмерного использования гаджетов.

«Не вините себя за временную усталость, апатию и снижение продуктивности, поскольку это естественная реакция организма после длительного эмоционального напряжения», — добавляет эксперт ПИМУ.

Директор института биологии и биомедицины ННГУ имени Лобачевского Мария Ведунова уточнила, что молодые люди переносят такой сбой легче: восстановление у старшего поколения может занять до трех месяцев.

Ранее мы писали, что нижегородская бадминтонистка завоевала золото и бронзу на турнире в Китае.