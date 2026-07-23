Нижегородским болельщикам дали советы по борьбе с «футбольной» бессонницей

В частности, болельщикам советуют возвращаться к привычному режиму постепенно, без резкой перестройки. Следует ложиться в кровать до 23:00, даже если заснуть сразу не получается. Также поможет регулировка света: утром — яркий для выработки кортизола и мелатонина, а вечером — приглушенный. Кроме того, специалист советует больше гулять и добавлять мягкую физическую активность.