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Стали известны первые победители конкурса «Лучший по профессии»

За победу боролись представители более чем 40 регионов.

Источник: Национальные проекты России

Федеральный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии — 2026» сразу по трем номинациям завершился в Республике Мордовии. За звание лучших боролись профессионалы из более чем 40 регионов страны, сообщили в правительстве РФ.

В номинации «Агроном» первое место занял Михаил Трубкин из Мордовии. В категории «Ветеринарный фельдшер» победу одержала Татьяна Спирина из Татарстана, а в номинации «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения» первой стала Антонина Баймаковская из Мордовии.

Награждение прошло на главной площади Саранска. В правительстве напомнили, что всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» объединяет лучших представителей рабочих специальностей. Участниками финала являются победители регионального этапа или отраслевого конкурса.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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