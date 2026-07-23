Стали известны первые победители конкурса «Лучший по профессии»

Федеральный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии — 2026» сразу по трем номинациям завершился в Республике Мордовии. За звание лучших боролись профессионалы из более чем 40 регионов страны, сообщили в правительстве РФ.
В номинации «Агроном» первое место занял Михаил Трубкин из Мордовии. В категории «Ветеринарный фельдшер» победу одержала Татьяна Спирина из Татарстана, а в номинации «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения» первой стала Антонина Баймаковская из Мордовии.
Награждение прошло на главной площади Саранска. В правительстве напомнили, что всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» объединяет лучших представителей рабочих специальностей. Участниками финала являются победители регионального этапа или отраслевого конкурса.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.