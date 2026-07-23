Дети из Центра семьи «Канский» приняли участие в интеллектуальной игре

«Мы вовлекаем детей в развитие, чтобы они дружили и были сплоченными. Сейчас дети часто предоставлены сами себе, больше времени проводят в телефонах и компьютерах, а здесь мы стараемся сделать так, чтобы они легче шли на контакт и больше общались друг с другом. Именно поэтому мы создаем комфортные условия через квест-игры и то, что будет интересно современному поколению. Наша задача — заинтересовать и вовлечь каждого ребенка в мир творчества и литературы», — считает библиотекарь Ольга Безъязыкова.