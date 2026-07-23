Дети из Центра семьи «Канский» приняли участие в интеллектуальной игре

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канске воспитанники Центра семьи «Канский» приняли участие в увлекательном мероприятии «Библиоэрудит», которое прошло в библиотеке имени Ю. Р. Кисловского.
Ключевым событием стал аукцион: участники разделились на две команды и соревновались в определении количества «библионов» в каждом лоте. Это не только проверило их знания литературы, но и развило навыки командной работы.
Кроме того, дети с удовольствием участвовали в интеллектуальных играх: разгадывали загадки, составляли слова из букв и проявляли смекалку в различных заданиях. В перерывах между играми ребята танцевали под музыкальные клипы, повторяя движения любимых книжных персонажей.
Работники библиотеки, которые и являются организаторами мероприятия, отметили, что такие встречи не только расширяют кругозор, но и помогают детям по-новому взглянуть на литературу, превращая чтение из обязательного занятия в увлекательный досуг.
«Мы вовлекаем детей в развитие, чтобы они дружили и были сплоченными. Сейчас дети часто предоставлены сами себе, больше времени проводят в телефонах и компьютерах, а здесь мы стараемся сделать так, чтобы они легче шли на контакт и больше общались друг с другом. Именно поэтому мы создаем комфортные условия через квест-игры и то, что будет интересно современному поколению. Наша задача — заинтересовать и вовлечь каждого ребенка в мир творчества и литературы», — считает библиотекарь Ольга Безъязыкова.
«Мы уже давно сотрудничаем с библиотекой и регулярно посещаем её. Нас приглашают на разнообразные мероприятия, занятия и спортивные события. В нашей группе дети в возрасте от 4 до 18 лет, и им очень нравится приходить сюда. Программа здесь интересная и увлекательная», — отметила воспитатель Центра семьи «Канский» Ольга Архипкина.