22 июля стало самым теплым днем в Прикамье с начала 2026 года

По данным метеорологов, во многих районах края этот день стал самым жарким с начала лета. В Перми средняя температура за сутки достигла +23,6°С — это самый высокий показатель с начала года. При этом абсолютный максимум температуры пока сохраняется за 19 мая, когда воздух в городе прогрелся до +31°С.