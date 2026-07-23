Страховка тамбовского склада Wildberries не покрывает риски от ударов БПЛА

Стоимость пострадавшей от пожаров недвижимости Wildberries эксперты оценивают в 60 млрд руб. Полное восстановление в итоге может понадобиться четырем объектам, среди которых нет тамбовского склада, так как он должен возобновить работу сегодня. Таким образом, речь может идти о выбытии 444 тыс. кв. м, или 8% логистических площадей. Строительство комплексов такой же мощностью без учета оборудования оценивается в 35,5 млрд руб.