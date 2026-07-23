Почта Mail запустила персонализированные метки для писем

«Электронная почта остается основным инструментом для решения рабочих задач и деловой коммуникации. При этом объем переписки постоянно растет, а риск упустить важное письмо или задачу увеличивается. Персонализированные метки писем помогают структурировать входящие в удобном формате, расставлять приоритеты и поддерживать порядок в почте. Это особенно актуально для предпринимателей и небольших команд, где все процессы необходимо держать под контролем», — комментирует руководитель продуктового направления Почта Mail Руслан Арзуманов.