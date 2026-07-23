Дружинники-металлурги провели почти 3 тысячи рейдов в Красноярске

«В нашей дружине работают надёжные, инициативные люди, которые пришли с искренним желанием помогать городу. Они проявляют ответственность и дисциплину на каждом дежурстве. Мы гордимся, что к нам присоединяются сотрудники завода, которые находят время и силы для поддержания порядка в Красноярске. Такие люди — основа нашей дружины».