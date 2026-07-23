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Дружинники-металлурги провели почти 3 тысячи рейдов в Красноярске

Из незаконного оборота изъято около 40 килограммов наркотиков.

С начала 2026 года Добровольная народная дружина «Металлург» провела почти 3 тысячи совместных патрулирований с полицией и 52 раза выходила на охрану общественного порядка в Красноярске.

Благодаря этому правоохранители смогли задержать 735 нарушителей, из них 127 — за совершение преступлений. Из незаконного оборота изъято около 40 килограммов наркотиков.

Начальник штаба ДНД «Металлург» Александр Савенков отметил:

«В нашей дружине работают надёжные, инициативные люди, которые пришли с искренним желанием помогать городу. Они проявляют ответственность и дисциплину на каждом дежурстве. Мы гордимся, что к нам присоединяются сотрудники завода, которые находят время и силы для поддержания порядка в Красноярске. Такие люди — основа нашей дружины».

В дружине — около 50 человек: анодчики, лаборанты, электролизники и специалисты разных служб. Они выходят на дежурства добровольно, после смен и в выходные.

Их работа оценена по достоинству. В конкурсе «Лучший дружинник» победили сотрудники РУСАЛа. Командир дружины награждён нагрудным знаком «За содействие МВД». Коллеги из Ачинска также заняли призовые места.

Дружина «Металлург» создана в 2015 году по инициативе Олега Дерипаски. Благодарность города и профессионализм дружинников подтверждены наградами.

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