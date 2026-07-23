Дружинники-металлурги провели почти 3 тысячи рейдов в Красноярске

С начала 2026 года Добровольная народная дружина «Металлург» провела почти 3 тысячи совместных патрулирований с полицией и 52 раза выходила на охрану общественного порядка в Красноярске.
Благодаря этому правоохранители смогли задержать 735 нарушителей, из них 127 — за совершение преступлений. Из незаконного оборота изъято около 40 килограммов наркотиков.
Начальник штаба ДНД «Металлург» Александр Савенков отметил:
«В нашей дружине работают надёжные, инициативные люди, которые пришли с искренним желанием помогать городу. Они проявляют ответственность и дисциплину на каждом дежурстве. Мы гордимся, что к нам присоединяются сотрудники завода, которые находят время и силы для поддержания порядка в Красноярске. Такие люди — основа нашей дружины».
В дружине — около 50 человек: анодчики, лаборанты, электролизники и специалисты разных служб. Они выходят на дежурства добровольно, после смен и в выходные.
Дружина «Металлург» создана в 2015 году по инициативе Олега Дерипаски. Благодарность города и профессионализм дружинников подтверждены наградами.