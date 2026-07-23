Официальные и личные. 30+ поздравлений с Днем следователя 2026

***Уважаемые коллеги! Сегодня наш общий день, и я хочу сказать вам особые слова благодарности. Каждый день мы вместе делаем одно важное дело — боремся с преступностью. Мы работаем иногда без выходных, в режиме 24/7. Но именно благодаря нашей сплочённости, взаимовыручке и профессионализму мы справляемся с самыми запутанными делами. Спасибо вам за ваш острый ум, который не знает преград. За вашу выдержку и стальные нервы. Желаю вам здоровья, карьерного роста и новых звёзд на погонах. И, конечно, желаю вам мира и спокойствия в ваших семьях. Мы — одна команда!***Дорогие сослуживцы! Поздравляю вас с Днём сотрудников органов следствия! Наш коллектив — это сплав опыта, энергии, знаний и преданности долгу. Пусть интуиция никогда вас не подводит, а доказательная база всегда будет неопровержимой. Желаю поменьше «висяков», побольше успешных завершений дел и отличного настроения. Здоровья вам и вашим близким, надёжного тыла и простого человеческого счастья!