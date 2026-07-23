В Минсоцзащиты Башкирии предложили принудительно трудоустраивать бездомных

«Когда в министерство поступают звонки от возмущенных граждан, что где-то на остановке сидит/лежит пьяный бездомный, туда сразу выезжает “Социальный патруль” Центра “Переправа”. Так вот, мы взяли за правило, чтобы специалисты снимали процесс разговора с ними на видео! Потому что они категорически отказываются покидать место обитания, их и так все устраивает», — пояснил чиновник.