Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минсоцзащиты Башкирии предложили принудительно трудоустраивать бездомных

Их не могут забирать с улицы против их воли.

Для решения проблемы бездомных нужно вернуться к опыту прошлых лет, когда их лечили и трудоустраивали принудительно. Об этом в ходе тематического круглом стола в Общественной палате Башкирии заявил заместитель министра труда и соцзащиты Азат Арсланов.

«Когда в министерство поступают звонки от возмущенных граждан, что где-то на остановке сидит/лежит пьяный бездомный, туда сразу выезжает “Социальный патруль” Центра “Переправа”. Так вот, мы взяли за правило, чтобы специалисты снимали процесс разговора с ними на видео! Потому что они категорически отказываются покидать место обитания, их и так все устраивает», — пояснил чиновник.

По действующему законодательству социальные услуги гражданам предоставляются по заявительному принципу, а состояние опьянения вовсе является основанием для отказа в предоставлении социального обслуживания.