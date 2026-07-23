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83 км трассы Р-177 отремонтируют в Нижегородской области

Масштабные работы на дороге Нижний Новгород — Йошкар-Ола охватят Семёновский и Воскресенский районы до 2027 года.

На федеральной трассе Р-177 «Поветлужье» в Нижегородской области проводится масштабный ремонт. До конца 2027 года в нормативное состояние приведут 83 километра дороги на участках в Семёновском и Воскресенском районах. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Нижнем Новгороде.

До конца текущего сезона планируется отремонтировать 20 километров от поворота на Сухобезводное до Боковой. Специалисты уже отфрезеровали старый асфальт, укрепили основание методом холодной регенерации и уложили нижний выравнивающий слой. Параллельно идет обустройство десяти автобусных остановок и укрепление обочин.

В августе дорожники приступят к укладке верхнего слоя из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона и нанесению разметки. В 2027 году аналогичные работы пройдут на остальных запланированных отрезках трассы.

Ранее сообщалось, что склон Зеленского съезда укрепляют георешеткой и сваями в Нижнем Новгороде.