83 км трассы Р-177 отремонтируют в Нижегородской области

На федеральной трассе Р-177 «Поветлужье» в Нижегородской области проводится масштабный ремонт. До конца 2027 года в нормативное состояние приведут 83 километра дороги на участках в Семёновском и Воскресенском районах. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Нижнем Новгороде.
До конца текущего сезона планируется отремонтировать 20 километров от поворота на Сухобезводное до Боковой. Специалисты уже отфрезеровали старый асфальт, укрепили основание методом холодной регенерации и уложили нижний выравнивающий слой. Параллельно идет обустройство десяти автобусных остановок и укрепление обочин.
В августе дорожники приступят к укладке верхнего слоя из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона и нанесению разметки. В 2027 году аналогичные работы пройдут на остальных запланированных отрезках трассы.
Ранее сообщалось, что склон Зеленского съезда укрепляют георешеткой и сваями в Нижнем Новгороде.