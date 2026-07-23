83 км трассы Р-177 отремонтируют в Нижегородской области

На федеральной трассе Р-177 «Поветлужье» в Нижегородской области проводится масштабный ремонт. До конца 2027 года в нормативное состояние приведут 83 километра дороги на участках в Семёновском и Воскресенском районах. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Нижнем Новгороде.