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Обещали прибыль на акциях, а забрали всё: в Зеленоградске пенсионерка потеряла 1,3 млн рублей из-за мошенников

Женщину убедили, что она участвует в госпрограмме.

Источник: Клопс.ru

В Зеленоградске 78-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников и лишилась более 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась сама потерпевшая. Женщина рассказала, что у неё похитили сбережения после разговора с неизвестным, который представился сотрудником социальной службы. Собеседник убедил пенсионерку, что она может поучаствовать в некой государственной программе по инвестированию в акции крупной энергетической компании. Аферист пообещал женщине дополнительный доход и убедил перевести деньги на указанные счета.

Следуя его инструкциям, потерпевшая в течение двух недель через мобильное приложение банка 15 раз отправляла деньги. Общая сумма ущерба составила 1 343 000 рублей. Когда обещанная прибыль так и не поступила, жительница Зеленоградска поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Московский зумер втёрся в доверие семье из Заостровья и вынес из их дома сумму, которой хватило бы на новую «Ниву».