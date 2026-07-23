Обещали прибыль на акциях, а забрали всё: в Зеленоградске пенсионерка потеряла 1,3 млн рублей из-за мошенников

В полицию обратилась сама потерпевшая. Женщина рассказала, что у неё похитили сбережения после разговора с неизвестным, который представился сотрудником социальной службы. Собеседник убедил пенсионерку, что она может поучаствовать в некой государственной программе по инвестированию в акции крупной энергетической компании. Аферист пообещал женщине дополнительный доход и убедил перевести деньги на указанные счета.