Коммунальные службы Ростова перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

На территории Ростовской области объявили штормовое предупреждение. В связи с этим коммунальные и экстренные службы Ростова были переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.
Коммунальщика было поручено оперативно отслеживать изменения погодных условий и при необходимости незамедлительно устранять последствия стихии.
Отметим, что по данным синоптиков, 23 и 24 июля ожидаются неблагоприятные погодные условия — сильный дождь, грозы и усиление ветра.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!