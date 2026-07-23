Красноярца осудили за попытку задавить женщину-пристава

«Судебные приставы нашли мужчину, но тот попытался скрыться на своей “Ладе Приоре”. Он заехал во двор и снял с машины номера. Когда приставы составляли опись на изъятие автомобиля, владелец запер двери и отказывался взаимодействовать с сотрудниками, а потом решил уехать. Приставы перегородили ему дорогу, но это его не остановило — он умышленно наехал на одну из сотрудниц. К счастью, серьезных физических травм удалось избежать», — рассказали в пресс-службе ведомства.