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Красноярца осудили за попытку задавить женщину-пристава

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор мужчине, который наехал на автомобиле на сотрудницу Службы судебных приставов.

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор мужчине, который наехал на автомобиле на сотрудницу Службы судебных приставов.

Все случилось в апреле 2025 года в одном из дворов на Красрабе при задержании злостного неплательщика. Он задолжал за услуги ЖКХ около 1 млн рублей и не оплатил 20 штрафов за нарушение ПДД.

«Судебные приставы нашли мужчину, но тот попытался скрыться на своей “Ладе Приоре”. Он заехал во двор и снял с машины номера. Когда приставы составляли опись на изъятие автомобиля, владелец запер двери и отказывался взаимодействовать с сотрудниками, а потом решил уехать. Приставы перегородили ему дорогу, но это его не остановило — он умышленно наехал на одну из сотрудниц. К счастью, серьезных физических травм удалось избежать», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Когда на место приехали полицейские, злоумышленник продолжал вести себя агрессивно и препятствовать должностным лицам. Однако его машину все же арестовали и эвакуировали на спецстоянку для реализации и погашения долга. Также на него составили 5 протоколов за нарушения ПДД.

Суд признал мужчину виновным по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и приговорил к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Кроме того, он обязан выплатить 400 тысяч рублей компенсации морального вреда пострадавшей женщине и 270 тысяч рублей возмещения долгов в доход государства.