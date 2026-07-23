Красноярца осудили за попытку задавить женщину-пристава

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор мужчине, который наехал на автомобиле на сотрудницу Службы судебных приставов.
Все случилось в апреле 2025 года в одном из дворов на Красрабе при задержании злостного неплательщика. Он задолжал за услуги ЖКХ около 1 млн рублей и не оплатил 20 штрафов за нарушение ПДД.
«Судебные приставы нашли мужчину, но тот попытался скрыться на своей “Ладе Приоре”. Он заехал во двор и снял с машины номера. Когда приставы составляли опись на изъятие автомобиля, владелец запер двери и отказывался взаимодействовать с сотрудниками, а потом решил уехать. Приставы перегородили ему дорогу, но это его не остановило — он умышленно наехал на одну из сотрудниц. К счастью, серьезных физических травм удалось избежать», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Когда на место приехали полицейские, злоумышленник продолжал вести себя агрессивно и препятствовать должностным лицам. Однако его машину все же арестовали и эвакуировали на спецстоянку для реализации и погашения долга. Также на него составили 5 протоколов за нарушения ПДД.
Суд признал мужчину виновным по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и приговорил к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Кроме того, он обязан выплатить 400 тысяч рублей компенсации морального вреда пострадавшей женщине и 270 тысяч рублей возмещения долгов в доход государства.