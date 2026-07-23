«Умру, но доплыву»: в Советске мужчина едва не утонул, добравшись по реке до моста Королевы Луизы (видео)

На днях Игорь гулял по набережной реки, как вдруг заметил странную картину: на отмели у опор моста Королевы Луизы лежал человек. Он почти не двигался. Чуть позже советчанин увидел, что мужчина уже плывёт дальше по Неману и, как показалось Игорю, выбился из сил.