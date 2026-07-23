«Умру, но доплыву»: в Советске мужчина едва не утонул, добравшись по реке до моста Королевы Луизы (видео)

Житель Советска случайно стал очевидцем настоящего речного экшена: он снял на телефон, как спасли мужчину, оказавшегося посреди Немана. Как рассказал «Клопс» автор видео Игорь, не появись в этом месте катер, всё могло закончиться трагедией.
На днях Игорь гулял по набережной реки, как вдруг заметил странную картину: на отмели у опор моста Королевы Луизы лежал человек. Он почти не двигался. Чуть позже советчанин увидел, что мужчина уже плывёт дальше по Неману и, как показалось Игорю, выбился из сил.
Пловец начал кричать: «Помогите!», а потом произнёс фразу, которая особенно запомнилась свидетелям: «Умру, но доплыву».
По мнению Игоря, мужчина вряд ли собирался переплыть реку и добраться до Литвы. Пляжник просто не рассчитал силы.
«От пляжа до моста прилично: метров 800, наверное, он проплыл. Видимо, там устал», — объяснил собеседник «Клопс».
Совсем рядом от тонущего прошёл туристический катер: «Кораблик проплыл в полутора метрах от него. Мы начали кричать, чтобы он развернулся, тогда они только его и увидели».
На пирсе в этот момент было около семи человек. На противоположной стороне, в Панямуне, тоже собралась компания зевак. Позже приехали экстренные службы. По словам очевидца, вызов, вероятно, сделала одна из девушек.
Медики скорой осмотрели мужчину и не стали его госпитализировать — угрозы жизни не было. Пловца забрали пограничники.
Что говорят в МЧС.
В региональном управлении МЧС напомнили, что на этом участке акватории купание запрещено. «В данном случае своими действиями мужчина не только подверг свою жизнь опасности, но и нарушил Кодекс Калининградской области об административных правонарушениях. За купание в запрещённом месте мужчину можно привлечь к ответственности по статье 13.2», — сообщили в пресс-службе ведомства.
За один выходной день в Калининградской области спасли двух утопающих.