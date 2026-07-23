Работы китайского мастера выставят в музее Машкова в Волгограде

На выставке будет представлено более 50 произведений Канг Миньи. Кроме того, в выставочный проект органично включена экспозиция декоративно-прикладного искусства из коллекции музея Машкова — «Фарфор — дитя Китая». В ней представлены китайские фарфоровые изделия XVIII-XIX веков из собрания музея.