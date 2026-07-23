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Волгоградским школьникам будут платить за выбор местных вузов

Сегодня, 23 июля, депутаты Волгоградской облдумы на законодательном уровне утвердили новые меры.

Сегодня, 23 июля, депутаты Волгоградской облдумы на законодательном уровне утвердили новые меры поддержки молодежи, которые неделю назад озвучил глава региона на встрече с выпускниками-стобалльниками. Принятые изменения расширяют перечень получателей именной стипендии региона.

— Впервые ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей в течение первого года обучения смогут получать студенты, поступившие в волгоградские вузы и ссузы по результатам ЕГЭ на 100 баллов или победившие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, — уточнили в региональном парламенте.

Указанные изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Новые меры поддержки талантливой молодежи приняты в первую очередь для того, чтобы перспективные кадры оставались в регионе. Работа ведется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», направленного на создание в Волгоградской области условий для самореализации молодых людей. Именную стипендию они смогут получать уже с нового учебного года, до которого осталось чуть больше месяца.

— Для нас это стратегический выбор, который определяет, каким будет наш регион через пять, десять, двадцать лет. Мы инвестируем не в цифры отчетности, а в будущее поколение, в их энергию, идеи и готовность созидать здесь, на волгоградской земле. И особенно важно, что эта инициатива родилась в диалоге с теми, ради кого мы работаем, — рассказала зампредседателя Волгоградской облдумы Зина Мержоева.

Напомним, что введении в Волгоградской области новых мер социальной поддержки талантливой молодежи губернатор Андрей Бочаров сообщил 16 июля. Так, впервые в регионе стобалльники смогут получить разовую выплату в сумме 100 тысяч рублей. С 50 до 100 тысяч увеличены выплаты победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Такая же сумма их ожидает в случае поступления в волгоградские учебные заведения. Также сообщалось о выплате именной стипендии в размере 10 тысяч рублей в течение первого курса тем студентам, которые поступили в волгоградские вузы.

Депутат облдумы, ректор Волгоградского государственного медуниверситета Владимир Шкарин считает, что новая мера станет стимулом для школьников и поможет вузам привлекать лучших абитуриентов.

— Для вузов это большой плюс — в рейтингах учитывается средний балл ЕГЭ, от этого зависят контрольные цифры приема, в том числе бюджетные места. Новая мера — это сигнал для каждого талантливого школьника: регион ждет тебя и готов инвестировать в твое будущее. Стипендия становится наглядным подтверждением того, что Волгоградская область заинтересована в умных, амбициозных и целеустремленных ребятах и создает для них реальные стимулы оставаться и развиваться на родной земле, — считает Шкарин.

Ректор Волгоградского государственного социально-педагогического университета Александр Коротков, который таже работает в облдуме, назвал новые меры поддержки стобалльников дальновидным шагом.

— Сегодняшнее решение — это мощный сигнал для будущих абитуриентов. Более того, такая мера поможет ребятам сделать выбор в пользу волгоградских университетов. Я убежден и всегда подчеркиваю: по уровню и качеству образования наши вузы не уступают столичным, — считает Коротков. — Поэтому поощрение выпускников станет действенным инструментом закрепления талантливой молодежи в Волгоградской области.

Остальные ректоры волгоградских вузов также поддержали это решение.

Фото из архива V102.RU.