Волгоградским школьникам будут платить за выбор местных вузов

— Для нас это стратегический выбор, который определяет, каким будет наш регион через пять, десять, двадцать лет. Мы инвестируем не в цифры отчетности, а в будущее поколение, в их энергию, идеи и готовность созидать здесь, на волгоградской земле. И особенно важно, что эта инициатива родилась в диалоге с теми, ради кого мы работаем, — рассказала зампредседателя Волгоградской облдумы Зина Мержоева.