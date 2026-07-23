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Мобильный интернет пропал в Нижнем Новгороде утром 23 июля

Жители жалуются на сбои в социальных сетях.

Источник: Живем в Нижнем

Работу мобильного интернета ограничили в Нижнем Новгороде 23 июля. На сбои в его работе горожане жалуются в социальных сетях.

«Что опять с интернетом, вообще пропадает связь!?» — пишет жительница областного центра.

Пока нижегородцы могут воспользоваться сервисами из «белого» списка Минцифры.

Проблемы с выходом в сеть могут наблюдаться из-за угрозы атаки БПЛА. Режим беспилотной опасности был введен в регионе в ночь на 23 июля. Сообщение о его отмене пока не поступало.

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