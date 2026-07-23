Медведицу с тремя медвежатами сняли на видео в Керженском заповеднике. Их запечатлела фотоловушка 21 июля 2026 года, сообщили в пресс-службе заповедника.
Сотрудники заповедника отмечают, что бурые медведицы фактически являются многодетными матерями-одиночками. Самец не участвует в воспитании потомства и живет отдельно, тогда как медведица самостоятельно заботится о медвежатах. При этом рядом с ней одновременно могут находиться детеныши как нынешнего, так и прошлого года рождения.
На кадрах видно, как медведица внимательно следит за тремя медвежатами. С одними она играет, а других при необходимости воспитывает грозным рыком.
В Керженском заповеднике подчеркнули, что медведица, попавшая в объектив фотоловушки, успешно справляется со своими обязанностями, одновременно присматривая сразу за тремя детенышами.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что редкий черный хорь попал в объектив фотоловушки в Керженском заповеднике.