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Медведицу с тремя медвежатами сняли на видео в Керженском заповеднике

Бурые медведицы фактически являются многодетными матерями-одиночками.

Медведицу с тремя медвежатами сняли на видео в Керженском заповеднике. Их запечатлела фотоловушка 21 июля 2026 года, сообщили в пресс-службе заповедника.

Сотрудники заповедника отмечают, что бурые медведицы фактически являются многодетными матерями-одиночками. Самец не участвует в воспитании потомства и живет отдельно, тогда как медведица самостоятельно заботится о медвежатах. При этом рядом с ней одновременно могут находиться детеныши как нынешнего, так и прошлого года рождения.

На кадрах видно, как медведица внимательно следит за тремя медвежатами. С одними она играет, а других при необходимости воспитывает грозным рыком.

В Керженском заповеднике подчеркнули, что медведица, попавшая в объектив фотоловушки, успешно справляется со своими обязанностями, одновременно присматривая сразу за тремя детенышами.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что редкий черный хорь попал в объектив фотоловушки в Керженском заповеднике.