Медведицу с тремя медвежатами сняли на видео в Керженском заповеднике

Сотрудники заповедника отмечают, что бурые медведицы фактически являются многодетными матерями-одиночками. Самец не участвует в воспитании потомства и живет отдельно, тогда как медведица самостоятельно заботится о медвежатах. При этом рядом с ней одновременно могут находиться детеныши как нынешнего, так и прошлого года рождения.