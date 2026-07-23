ЦБ РФ определит ключевую ставку 24 июля: что важно для волгоградцев

24 июля 2026 года Банк России примет решение по ключевой ставке, которое напрямую затронет заемщиков и бизнес, в том числе и в Волгоградской области.
По прогнозам экспертов, регулятор либо сохранит текущую ставку, либо снизит ее символически на 0,25 процентного пункта, — пишет «Ура.ру».
Повышение ставки сейчас практически исключено. Президент инвестгруппы «Московские партнеры» Евгений Коган отметил, что даже при сохранении ставки Центробанк даст сигнал о продолжении цикла смягчения. Декан Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов добавил, что риски для экономики сейчас выше вероятности ускорения инфляции.
По словам финансового аналитика Александра Разуваева, снижение на 0,25 пункта почти не повлияет на стоимость кредитов, но поддержит финансовый рынок. Эксперты подчеркивают, что высокая стоимость денег ведет к росту цен, так как производители закладывают дорогие кредиты в себестоимость товаров. Также около 40 млн россиян владеют ценными бумагами, и падение рынка охлаждает экономику.
Для волгоградцев это означает, что мгновенного удешевления кредитов ждать не стоит. Однако понимание будущего снижения ставок позволит жителям региона планировать покупку жилья или запуск проектов с расчетом на рефинансирование в более выгодных условиях через год-два.
Ранее банки предупреждали о рисках постоянных денежных переводов.