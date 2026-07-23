ЦБ РФ определит ключевую ставку 24 июля: что важно для волгоградцев

По словам финансового аналитика Александра Разуваева, снижение на 0,25 пункта почти не повлияет на стоимость кредитов, но поддержит финансовый рынок. Эксперты подчеркивают, что высокая стоимость денег ведет к росту цен, так как производители закладывают дорогие кредиты в себестоимость товаров. Также около 40 млн россиян владеют ценными бумагами, и падение рынка охлаждает экономику.