Дом начала XX века в Светлогорске получил статус объекта с признаками памятника

Согласно документу, до 23 ноября 2026 года служба совместно с экспертным сообществом должна рассмотреть материалы, обосновывающие историко-культурную ценность здания. После этого будет принято решение о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области либо об отказе в таком статусе.