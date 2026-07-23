Открытие российских нейропсихологов поможет повысить привлекательность здоровой пищи

Так, на этапе слепой дегустации люди с более сильной тягой к сладкому были готовы платить за газировку больше, причем, когда они узнавали содержимое и марку напитка, они не только были готовы платить больше, но и выше оценивали вкус. В свою очередь, интерес к здоровому питанию заметным образом влиял на работу мозга только во время слепой дегустации, и при этом он никак не влиял на готовность добровольцев платить деньги за напиток после того, как они узнавали его состав и марку.