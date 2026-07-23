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В Хабаровском крае строят дорогу к будущему пункту пропуска с Китаем

На Большом Уссурийском острове монтируют систему водоотведения и возводят мосты.

В Хабаровском крае продолжается строительство дороги к будущему пункту пропуска на Большом Уссурийском острове, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы на объекте идут круглосуточно. После завершения дорога сможет пропускать до 12 тысяч автомобилей в сутки.

Сейчас один из ключевых этапов строительства — создание системы водоотведения. На острове со сложными гидрологическими условиями специалисты устанавливают 129 колодцев и прокладывают трубы по обеим сторонам будущей магистрали. Общая протяженность системы соответствует длине самой дороги — более 4 километров.

При строительстве учитывают не только надежность будущей трассы, но и экологические особенности территории. Большой Уссурийский остров остается важной природной зоной, где обитают в том числе редкие виды птиц.

Проект предусматривает установку фильтров и восьми мобильных локальных очистных сооружений. Вода с дорожного полотна будет проходить несколько этапов очистки, прежде чем вернуться в окружающую среду.

Для строительства используются материалы хабаровских предприятий. Местные производители поставляют трубы и элементы системы водоотведения, рассчитанные на работу в сложных условиях.

Параллельно на объекте продолжается строительство трех арочных мостов. Они необходимы для пропуска воды и защиты дороги при возможном повышении уровня воды на острове. Один мост уже полностью готов, второй находится в высокой степени готовности.

Завершить строительство всех мостов планируют до конца 2026 года. В 2027 году начнется устройство дорожного покрытия.

Создание дороги связано с развитием будущего пункта пропуска на Большом Уссурийском острове, который должен усилить транспортные связи между Россией и Китаем.