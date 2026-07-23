В Омске запретили продавать бензин без паспорта

В четверг, 23 июля 2026 года, на заключительном заседании весенней сессии Законодательного собрания Омской области депутатский корпус утвердил инициативу, касающуюся продажи бензина в регионе.
Закон вводит запрет на розничную продажу бензина и дизеля несовершеннолетним. Исключение — подростки, достигшие 16 лет и имеющие водительское удостоверение на управление транспортом категорий «М» (мопеды) или «А1» (легкие мотоциклы). Продавцы будут обязаны проверять документы при сомнениях в возрасте покупателя.
Как сообщили в прокуратуре Омской области, необходимость такой меры вызвана тревожной статистикой. За 2025 год количество ДТП с участием подростков, не имеющих водительских прав, выросло на 110,3% — с 39 до 82 случаев. Число травмированных в таких авариях детей увеличилось на 125% — с 36 до 81. Один ребенок погиб. В 2026 году ситуация не улучшается: за пять месяцев зарегистрировано 42 аналогичных ДТП, в которых пострадали 37 человек.
Однако в законопроекте есть лазейка. Как обратил внимание «СуперОмск», запрет касается продажи бензина через кассу, тогда как через мобильное приложение или топливную карту оставляет возможность приобрести бензин без документов.