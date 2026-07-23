«Детский мир» ограничил наценки на школьные товары перед 1 сентября

«Детский мир» присоединился к инициативе ФАС по ограничению наценок на школьные товары перед началом нового учебного года, как передаёт ТАСС.
В компании подчеркнули, что уделяют особое внимание доступности товаров школьного ассортимента для покупателей и поддержанию конкурентоспособных цен.
В частности, по предложению ФАС, «Детский мир» зафиксировал минимальные цены на отдельные виды канцелярских товаров, а также на одежду и обувь. В ассортимент товаров по минимальным ценам вошли рюкзаки, тетради, карандаши, принадлежности для рисования и творчества, а также другие необходимые школьные товары., которые представлены во всех магазинах сети.
Более того, стоимость тетрадей была снижена на 5−13% по сравнению с 2025 годом. Также «Детский мир» запустил дополнительные промо-акции и программы лояльности, которые распространяются на все категории школьных товаров.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, ФАС России предложила торговым сетям ограничить цены и размер наценок на школьные товары в преддверии нового учебного года. Письмо с соответствующим предложением было направлено в 18 крупных торговых организаций.