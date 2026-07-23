«Детский мир» ограничил наценки на школьные товары перед 1 сентября

В частности, по предложению ФАС, «Детский мир» зафиксировал минимальные цены на отдельные виды канцелярских товаров, а также на одежду и обувь. В ассортимент товаров по минимальным ценам вошли рюкзаки, тетради, карандаши, принадлежности для рисования и творчества, а также другие необходимые школьные товары., которые представлены во всех магазинах сети.