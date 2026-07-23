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Донские пиротехники обезвредили две авиабомбы в Новороссийске

Пиротехнический расчет Донского спасательного центра обезвредил в Новороссийске авиационные боеприпасы времен Великой Отечественной войны — ФАБ-500 и ФАБ-100. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Пиротехнический расчет Донского спасательного центра обезвредил в Новороссийске авиационные боеприпасы времен Великой Отечественной войны — ФАБ-500 и ФАБ-100. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Снаряды обнаружили 14 июля. Специалисты провели обследование, после чего организовали безопасную транспортировку и уничтожение находок с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Боеприпасы эпохи Великой Отечественной войны до сих пор обнаруживают в различных регионах страны. Несмотря на давность изготовления, они сохраняют смертельную опасность и требуют профессионального обезвреживания, отмечается в сообщении ведомства.

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