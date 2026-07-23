Как возместить ущерб от соседней стройки владельцам гаражей в Волгограде?

Строительный котлован вплотную к гаражному кооперативу «Родник» вызвал неприятности для остальных собственников.
На минувшей неделе в редакцию «АиФ»-НП«обратились собственники гаражного кооператива “Родник” Дзержинского района Волгограда с просьбой о помощи.
Как рассказали автомобилисты, их гаражи оказались под угрозой разрушения: некий предприниматель начал строительные работы на участке, вплотную прилегающем к гаражам. Прямо у стен своих строений владельцы увидели котлован и горы земли.
В результате был нарушен отвод воды, она стала просачиваться в помещения. В гаражах со стен потекла краска, посыпалась штукатурка, и, главное, появилась сырость и плесень. Воды потекли в подвалы, возникла опасность обрушения стен.
В такой ситуации оказались десятки владельцев гаражей. Когда они адресовали свои претензии предпринимателю и указали, что он ведёт работы с нарушением всех существующих строительных норм, он просто проигнорировал их возмущение.
Тогда жалобу автомобилисты отправили в администрацию Дзержинского района Волгограда. Там отреагировали по протоколу: факт нарушения подтвердили и обязали владельцев участков убрать грунт.
Но владельцев гаражей волнует вопроса: а как быть с ущербом строениям, который уже нанесён? Сколько они теперь простоят, пропитанные плесенью и подпитанные водой? Кто ответит им за порчу имущества?
В настоящее время претензиями пострадавших занимаются правоохранительные органы, а также волгоградский Уполномоченный по правам человека, к которому также обратились волгоградцы. Наше издание будет следить за развитием конфликта.