МТС открыла для красноярцев предзаказ на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8

«Складные смартфоны постепенно становятся стандартом в премиальном сегменте. Новое поколение Samsung Galaxy Z показывает, как развивается этот форм-фактор. Устройства становятся удобнее, открывают новые сценарии использования, а встроенные функции искусственного интеллекта делают их еще более полезными в повседневной жизни. Samsung остается лидером российского рынка складных смартфонов — сегодня на устройства бренда приходится более половины этого сегмента. Мы уверены, что новые модели будут также пользоваться высоким спросом среди клиентов МТС», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.