МТС открыла для красноярцев предзаказ на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8

МТС презентовала новые складные смартфоны в Москве. Устройства получили обновленный дизайн, высокую производительность и расширенные возможности Galaxy AI, которые делают работу и повседневные задачи со смартфоном более эффективными.
Все модели будут представлены в графитовом и кремовом цветах. Galaxy Z Fold8 Ultra также будет доступен в фиолетовом цвете, Fold8 — в лавандовом, а Flip8 также доступен в розовом оттенке. Ознакомиться с характеристиками новинок и фотографиями можно по ссылке.
На все смартфоны действует рассрочка 0−0−24 и скидка до 20 тыс. рублей в период предзаказа. Продажи новинок начнутся с 5 августа.
«Складные смартфоны постепенно становятся стандартом в премиальном сегменте. Новое поколение Samsung Galaxy Z показывает, как развивается этот форм-фактор. Устройства становятся удобнее, открывают новые сценарии использования, а встроенные функции искусственного интеллекта делают их еще более полезными в повседневной жизни. Samsung остается лидером российского рынка складных смартфонов — сегодня на устройства бренда приходится более половины этого сегмента. Мы уверены, что новые модели будут также пользоваться высоким спросом среди клиентов МТС», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
Всего в первом полугодии 2026 года на российском рынке смартфонов было продано 53 тыс. складных устройств на сумму 4,8 млрд рублей, что больше на 39% в штуках и на 17% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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