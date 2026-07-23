Названы победители IX Всероссийского конкурса СМИ и социальных медиа «Созидание и развитие»

Названы победители IX Всероссийского конкурса СМИ и социальных медиа (0+) «Созидание и развитие». Жюри определили призеров в номинациях, посвященных жилищному и дорожному строительству, развитию инфраструктуры, ЖКХ и формированию комфортной городской среды, сообщается на странице Фонда развития территорий в социальной сети.
Напомним, конкурсные работы оценивали представители федеральных органов государственной власти и федеральных СМИ.
«Экспертному жюри предстояло выбрать лучшие работы среди большого количества сильных материалов. Особо значимо, что этот год ознаменован празднованием 70-летия Дня строителя. Благодарю всех участников за внимание к темам развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства», — сказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
Победителями стали 18 участников. Например, о цифровизации и сокращении излишних процедур в строительстве признан лучшим материал ТК «Волга» (Нижегородская область). Торжественная церемония награждения победителей состоится в Москве.
«Каждая конкурсная работа — это вклад в популяризацию важных отраслевых проектов и возможность показать, как меняются города и качество жизни людей в них. Благодарю всех участников за интерес к конкурсу и высокий профессиональный уровень представленных материалов», — добавил гендиректор ФРТ Василий Купызин.
Ранее сообщалось, что более половины объектов по проекту «Вам решать!» уже реализованы в Нижнем Новгороде.