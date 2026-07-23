Названы победители IX Всероссийского конкурса СМИ и социальных медиа «Созидание и развитие»

«Каждая конкурсная работа — это вклад в популяризацию важных отраслевых проектов и возможность показать, как меняются города и качество жизни людей в них. Благодарю всех участников за интерес к конкурсу и высокий профессиональный уровень представленных материалов», — добавил гендиректор ФРТ Василий Купызин.