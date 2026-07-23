В Красноярском крае отремонтировали 6 км дороги к Машуковке

В Мотыгинском округе завершили ремонт участка трассы Мотыгино — Широкий Лог — Машуковка. Дорожники привели в порядок шесть километров дороги — с 12-го по 18-й км. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Участок начали ремонтировать в прошлом году. Он расположен от поселка Никольск в сторону Машуковки. За это время специалисты устранили пучины, подняли уровень земляного полотна на низких подтопляемых местах, отремонтировали водопропускные трубы, очистили кюветы, отсыпали щебеночное покрытие и установили новые дорожные знаки. В приемке работ участвовали представители общественного контроля. Работа по восстановлению дорожного полотна выполнена хорошо. Разница между тем, что было, и тем, что стало, — серьезная, впечатления положительные. От лица жителей — огромное спасибо подрядчикам за результат, — отметил активист Николай Макаров. Трасса Мотыгино — Широкий Лог — Машуковка связывает населенные пункты с окружным и краевым центрами. По ней также активно перевозят лесоматериалы. Добавим, что ремонт 24-километровой дороги идет поэтапно с 2021 года. На сегодня восстановлены 12 км. В этом сезоне продолжаются работы еще на одном участке — с 18-го по 24-й км перед въездом в Машуковку. В 2026 году планируют ввести 3 км, еще 3,4 км — в 2027-м. После этого ремонт трассы будет полностью завершен. Читайте также: В Красноярске дополнительно отремонтируют дороги на 245,7 млн рублей В Красноярске готовят к открытию участок развязки на обходе города В Красноярском крае почти наполовину выполнили план дорожного ремонта.