В Ленобласти обновят около 91 километра дорог к малым населенным пунктам

В Выборгском районе близок к завершению ремонт сразу двух крупных объектов. На дороге Зеленогорск — Приморск — Выборг протяженностью 25,6 км подрядчик наносит разметку и устанавливает дорожные знаки. Аналогичный этап работ выполняется на дороге Глебычево — Малышево — Прибылово протяженностью 7,7 км. Кроме того, в этом году уже завершен ремонт подъезда к деревне Вопше протяженностью 1,4 км.