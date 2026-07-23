В Ленобласти обновят около 91 километра дорог к малым населенным пунктам

Около 91 км трасс, ведущих к малым населенным пунктам Ленинградской области, отремонтируют в этом году. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по дорожному хозяйству региона.
Например, в Гатчинском муниципальном округе практически завершены работы на трассе Красное Село — Гатчина — Павловск протяженностью 6,3 км. Специалисты уже наносят разметку. Эта дорога ведет к деревням Вайялово, Ивановка, Вайя, Романовка и поселку при железнодорожной станции Новое Мозино.
В Выборгском районе близок к завершению ремонт сразу двух крупных объектов. На дороге Зеленогорск — Приморск — Выборг протяженностью 25,6 км подрядчик наносит разметку и устанавливает дорожные знаки. Аналогичный этап работ выполняется на дороге Глебычево — Малышево — Прибылово протяженностью 7,7 км. Кроме того, в этом году уже завершен ремонт подъезда к деревне Вопше протяженностью 1,4 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.