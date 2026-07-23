В Татарстане разработали ИИ-помощника для молодежи «Юлдаш»

Нового цифрового помощника для молодежи «Юлдаш» разработали в Татарстане в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве по делам молодежи республики.
Интеллектуальный сервис помогает молодым людям ориентироваться в мерах государственной поддержки, грантовых конкурсах, молодежной инфраструктуре и образовательных возможностях. Пока «Юлдаш» запущен в тестовом режиме, но разработчики планируют собирать обратную связь и постоянно совершенствовать его работу. Найти сервис можно в мессенджере «Макс» по ссылке.
«Сегодня меры поддержки, гранты, молодежные пространства и образовательные проекты доступны, но молодому человеку бывает непросто быстро разобраться во всем этом. “Юлдаш” объединяет эти возможности в одном сервисе. Такой инструмент помогает сэкономить время и сосредоточиться на реализации собственных идей», — отметил министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.