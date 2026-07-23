В поселке Кромы Орловской области началось обновление «Лескова Посада»

Благоустройство общественной территории «Лесков Посад» в поселке Кромы в Орловской области началось при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Кромского района.
Пространство находится между улицами Свободы и Степана Разина. Там проложат несколько осей удобных тротуаров и транзитных маршрутов, которые сделают передвижение безопасным и комфортным в любую погоду. Территорию поделят на зоны тихого отдыха, активного спорта и проведения массовых мероприятий. Также оборудуют детские игровые площадки.
На территории установят эргономичные скамьи, велопарковки, современные урны и другие малые архитектурные формы. А для комфорта и безопасности смонтируют систему современного энергоэффективного освещения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.