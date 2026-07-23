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В Нижнем Новгороде ликвидировали пожар в жилом многоквартирном доме

Благодаря своевременной реакции жильцов удалось избежать жертв: из здания без посторонней помощи эвакуировались 40 человек, среди которых — 7 детей.

В Нижнем Новгороде потушили пожар в жилом многоквартирном доме. Возгорание случилось в двух квартирах на улице Адмирала Васюнина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Площадь очагов горения составила 4 и 10 квадратных метров. Благодаря своевременной реакции жильцов удалось избежать жертв: из здания без посторонней помощи эвакуировались 40 человек, среди которых — 7 детей. По данным спасателей, в результате происшествия никто не пострадал.

Для ликвидации огня на место прибыли 35 сотрудников МЧС России, было задействовано 7 единиц спецтехники. Сейчас специалисты-дознаватели ведомства проводят проверку — они выясняют, что послужило причиной возгорания и какие обстоятельства сопутствовали происшествию.

Ранее гараж, три машины и баня сгорели в Нижегородской области за сутки.

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