В Нижнем Новгороде ликвидировали пожар в жилом многоквартирном доме

В Нижнем Новгороде потушили пожар в жилом многоквартирном доме. Возгорание случилось в двух квартирах на улице Адмирала Васюнина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Площадь очагов горения составила 4 и 10 квадратных метров. Благодаря своевременной реакции жильцов удалось избежать жертв: из здания без посторонней помощи эвакуировались 40 человек, среди которых — 7 детей. По данным спасателей, в результате происшествия никто не пострадал.
Для ликвидации огня на место прибыли 35 сотрудников МЧС России, было задействовано 7 единиц спецтехники. Сейчас специалисты-дознаватели ведомства проводят проверку — они выясняют, что послужило причиной возгорания и какие обстоятельства сопутствовали происшествию.
Ранее гараж, три машины и баня сгорели в Нижегородской области за сутки.