Цены не снизятся. Прогноз по бензину в Татарстане: когда закончится ажиотаж?

По данным мониторинга, на 23 июля 2026 года в Казани из 192 заправок со свежими отметками топливо есть на 179 станциях — это 93% от числа с актуальными данными. Очереди на АЗС не фиксируются. Для сравнения: ещё неделю назад доступность топлива опускалась до 42%, а в очередях скапливалось до сотни машин.