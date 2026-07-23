Цены не снизятся. Прогноз по бензину в Татарстане: когда закончится ажиотаж?

Очереди сокращаются, а на большинстве АЗС топливо снова доступно. Однако цены остаются высокими, а их снижения в ближайшее время не ожидается. На основе официальных данных и заявлений властей — прогноз развития ситуации на топливном рынке республики.
Текущая ситуация: ажиотаж идёт на спад
По данным мониторинга, на 23 июля 2026 года в Казани из 192 заправок со свежими отметками топливо есть на 179 станциях — это 93% от числа с актуальными данными. Очереди на АЗС не фиксируются. Для сравнения: ещё неделю назад доступность топлива опускалась до 42%, а в очередях скапливалось до сотни машин.
На «деловом понедельнике» в Казани заместитель руководителя исполкома официально заявил, что ажиотаж на АЗС в столице Татарстана идёт на спад. Причиной временных перебоев назван резкий скачок спроса, а не отсутствие топлива. В регионе действует 913 автозаправочных станций, из которых 740 реализуют жидкое топливо. Татарстанские производители выполняют обязательства по поставкам в полном объёме и наращивают отгрузки.
Однако на сетевых АЗС сохраняются временные ограничения. На заправках «Татнефти» действуют лимиты на отпуск АИ-95 — не более 30 литров на один легковой автомобиль. На всех крупных сетях сохраняется запрет на отпуск топлива в канистры.
Когда ажиотаж пройдёт окончательно
По оценкам, ситуация с обеспечением топливом стабилизируется в большинстве регионов к концу лета — началу осени. Быстро компенсировать выпавшие объёмы сложно, поскольку запасы распределены по регионам неравномерно, а перевозка топлива по железной дороге требует времени.
Рынок начнёт приходить в норму, когда снизится сезонный спрос и часть нефтеперерабатывающих мощностей вернётся в работу. Дополнительную поддержку могут дать импортные поставки. В июне импорт бензина из Беларуси заметно вырос, кроме того, начались морские поставки из Индии. Однако импорт в данном случае может только частично заменить выпавшее российское производство: его объёмы ограничены, доставка занимает время, а иностранное топливо обходится дороже.
Физический дефицит и перебои, по прогнозам, будут постепенно ослабевать в августе-сентябре.
Что будет с ценами на бензин
Цены на АЗС, скорее всего, назад уже полностью не откатятся. Даже после восстановления поставок компаниям потребуется компенсировать выросшие расходы на производство, логистику и ремонт НПЗ.
По данным Росстата, за год (июнь 2025 — июнь 2026) стоимость автомобильного топлива в Татарстане выросла на 20,3% — это максимум за весь доступный период наблюдений. За один июнь цены прибавили 6,33% (в мае рост составлял всего 0,21%). В России в целом за июнь бензин подорожал на 6,88%.
Цены на 20 июля 2026 года
АИ-92 69,99.
АИ-95 75,13.
АИ-98 и выше 98,45.
Дизельное топливо 81,72.
Средняя цена бензина в республике за неделю выросла на 1,57 рубля — до 72,91 рубля за литр. При этом топливо в Татарстане остаётся дешевле, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (в ПФО средняя цена — 74,27 рубля).
Что влияет на рынок
Причинами топливного ажиотажа стали остановки на ремонт ряда нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников. В мае-июне пострадали заводы в Сызрани, Ильском, Самарской области и Татарстане. Объём переработки нефти в стране упал до 4,1 млн баррелей в сутки — это минимум за последние годы.
На федеральном уровне ситуацию пытаются стабилизировать через финансовые инструменты. Вице-премьер РФ сообщил, что ситуация на российском топливном рынке начала постепенно стабилизироваться благодаря принятым правительством мерам.
В Татарстане для оперативного управления создан штаб под руководством премьер-министра республики. Раис Татарстана поручил регулярно проверять АЗС на предмет нарушений на фоне ажиотажного спроса.
Влияние на экономику
Рост стоимости топлива напрямую влияет на логистические издержки предприятий и стоимость пассажирских перевозок. Однако более низкие цены в Татарстане по сравнению с соседними регионами временно смягчают удар по региональному бизнесу. Вклад топливной инфляции в общий рост цен по итогам года может составить от 0,4 до 0,7 процентного пункта.
Наиболее чувствительными к удорожанию горючего окажутся грузовые перевозки, такси, а также цены на скоропортящиеся товары, строительные материалы и сельхозпродукцию. Строительная отрасль, которая сильно зависит от техники и расстояний, также ощутит влияние роста цен на топливо. Однако в регионах с высокой плотностью населения, таких как Татарстан, доля транспортных затрат в конечной цене товаров и услуг незначительна, поэтому подорожание непродовольственных товаров будет небольшим.
Влияние на экономику будет заметным, но не критичным: рост логистических издержек затронет строительство, перевозки и сельское хозяйство, однако в Татарстане, как в регионе с высокой плотностью населения и развитой сетью вертикально интегрированных компаний, эффект будет сглажен.
Ситуация остаётся на постоянном контроле оперативного штаба республики. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение топливом жителей и предприятий региона.