Житель Хабаровска осужден за госизмену на 12,5 лет

В 2023 году мужчина, покинув территорию России, перечислил свои средства знакомому, который вел интернет-канал по сбору денег для украинского фонда. Собранные средства направлялись на закупку вооружений для ВСУ и подразделений, воюющих против российской армии. В ходе следствия подсудимый полностью признал вину и пошел на сотрудничество. Суд учел смягчающие факторы: помощь в раскрытии преступления, указание на других участников и отсутствие предыдущих судимостей. Однако в качестве отягчающих обстоятельств названы совершение деяния в составе группы, в период мобилизации и в условиях военного конфликта. Ему назначили 12 лет 6 месяцев строгого режима, штраф 100 тысяч рублей и последующее ограничение свободы на один год. Личный телефон осужденного, признанный средством совершения преступления, конфискован. Решение пока не вступило в силу.