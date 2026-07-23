Глава Минтруда озвучил текущий уровень бедности в России

Уровень бедности в России составляет 6,7%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Для сравнения, по данным Росстата, в 2024 году показатель составлял 7,1%, или 10,3 млн человек. А в 2023 году за чертой бедности находились 8,5% россиян, или 12,4 млн человек. По словам министра, снижение показателя связано в том числе с введением единого пособия и значительным объемом финансирования этой меры поддержки.
«Результаты внедрения единого пособия со значительной суммой финансирования позволили сегодня значительно снизить уровень бедности в нашей стране. И действительно, 6,7%, которые мы сегодня видим, это как раз тот результат, который напрямую характеризует введение данной меры поддержки», — сказал Антон Котяков.
Заседание комитета Госдумы проходит в Москве. Оно стало итоговым в восьмом созыве.