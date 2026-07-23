Глава Минтруда озвучил текущий уровень бедности в России

Для сравнения, по данным Росстата, в 2024 году показатель составлял 7,1%, или 10,3 млн человек. А в 2023 году за чертой бедности находились 8,5% россиян, или 12,4 млн человек. По словам министра, снижение показателя связано в том числе с введением единого пособия и значительным объемом финансирования этой меры поддержки.