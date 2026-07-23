В Калининграде большинство компаний принимают в штат родню сотрудников

В Калининграде абсолютное большинство (84%) компаний принимают в штат родственников сотрудников. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результаты свежего опроса.
Отмечается, что активнее других на работу берут родню «своих» производственные предприятия. На втором месте финансовый сектор и банки, на третьем — логистические компании.
Далее идут строительные фирмы, продажники и айтишники.
Против такой практики руководство лишь 8% организаций в Калининграде.
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