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В Турцию прибыли два российских самолета-амфибии для тушения лесных пожаров

В Турцию прибыли 2 российских самолета-амфибии Бе-200 для тушения лесных пожаров.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении крупномасштабных лесных пожаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее посольство РФ в Анкаре сообщило, что в ответ на обращение турецкой стороны в ближайшее время для оказания помощи в тушении сезонных лесных пожаров прибудут два самолета Бе-200.

«Две амфибии Бе-200ЧС прибыли в Турцию для тушения лесных пожаров», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что одно воздушное судно прибыло из Красноярска, второе — из Ростова-на-Дону.

В 2025 году российские Бе-200 базировались на аэродроме в Измире на юго-западе Турции. Общий налет двух Бе-200 с начала работы в Турции составил 242 часа.

«По предварительной информации, продолжительность контракта на тушение лесных пожаров составляет два месяца», — отметил собеседник агентства.

Двухмоторный Бе-200 по своим техническим характеристикам не имеет аналогов в мире. Самолет создан для пожаротушения, выполнения поисково-спасательных операций, доставки спасателей и специального оборудования в районы бедствия, а также эвакуации пострадавших с воды. Самолет может эксплуатироваться, в том числе, с водной поверхности при глубине не менее двух метров, способен перевозить до 7,5 тонн грузов. Максимальный запас воды в противопожарной модификации — 12 тонн. За одну заправку топливом Бе-200 может сбросить на очаг пожара до 320 тонн воды.