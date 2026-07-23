В Турцию прибыли два российских самолета-амфибии для тушения лесных пожаров

Двухмоторный Бе-200 по своим техническим характеристикам не имеет аналогов в мире. Самолет создан для пожаротушения, выполнения поисково-спасательных операций, доставки спасателей и специального оборудования в районы бедствия, а также эвакуации пострадавших с воды. Самолет может эксплуатироваться, в том числе, с водной поверхности при глубине не менее двух метров, способен перевозить до 7,5 тонн грузов. Максимальный запас воды в противопожарной модификации — 12 тонн. За одну заправку топливом Бе-200 может сбросить на очаг пожара до 320 тонн воды.