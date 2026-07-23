Глава Еврокомиссии подтвердила принятие 21-го пакета санкций против России

Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет «Коммерсант» в четверг, 23 июля.
Ранее СМИ сообщали, что новый пакет могут утвердить в урезанном виде из-за отсутствия консенсуса среди стран ЕС. Однако в итоге решение было принято.
«Приветствую решение по 21-му пакету санкций против России. Пока Украина наращивает военный потенциал, наши санкции продолжают ослаблять экономические основы военных усилий России», — заявила фон дер Ляйен.
По её словам, в новый пакет вошло включение в чёрный список ещё 32 российских банков. Кроме того, ограничения введут против криптовалютных компаний и платформ, на которых торгуют нефтью. Глава Еврокомиссии также сообщила, что корректировку потолка цен на нефть заморозят на год. Как пояснила фон дер Ляйен, это нужно для того, чтобы Россия не получала выгоду от колебаний нефтяных цен.
Отдельные санкции затронут суда так называемого теневого флота. «И мы сделали важный шаг к формальному запрету на въезд российских комбатантов в ЕС», — добавила глава ЕК.
В мае сообщалось, что посольство КНР раскритиковало антироссийские санкции Лондона, задевающие китайские компании.