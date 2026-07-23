Глава Еврокомиссии подтвердила принятие 21-го пакета санкций против России

По её словам, в новый пакет вошло включение в чёрный список ещё 32 российских банков. Кроме того, ограничения введут против криптовалютных компаний и платформ, на которых торгуют нефтью. Глава Еврокомиссии также сообщила, что корректировку потолка цен на нефть заморозят на год. Как пояснила фон дер Ляйен, это нужно для того, чтобы Россия не получала выгоду от колебаний нефтяных цен.