В Лянторской больнице Югры завершают обновление

Подчеркивается, что сейчас стартовал заключительный этап ремонта. Специалисты одновременно обновляют здания взрослой и детской поликлиник, а также главный корпус медицинского учреждения. После завершения работ там будут оборудованы зоны ожидания для пациентов и пространства для врачей. Кроме того, особое внимание уделяется созданию комфортных условий для маломобильных пациентов, в том числе устанавливают пандусы, специальные лифты и другие инфраструктурные элементы.