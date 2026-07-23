В Лянторской больнице Югры завершают обновление

Капитальный ремонт Лянторской городской больницы в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре близится к завершению, сообщили в департаменте здравоохранения региона. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Подчеркивается, что сейчас стартовал заключительный этап ремонта. Специалисты одновременно обновляют здания взрослой и детской поликлиник, а также главный корпус медицинского учреждения. После завершения работ там будут оборудованы зоны ожидания для пациентов и пространства для врачей. Кроме того, особое внимание уделяется созданию комфортных условий для маломобильных пациентов, в том числе устанавливают пандусы, специальные лифты и другие инфраструктурные элементы.
«Для нас, медицинских работников, это не просто обновление стен и коммуникаций, а прямая инвестиция в здоровье наших пациентов и качество оказываемой помощи. Мы стремимся создать среду, в которой каждый человек почувствует внимание и заботу», — подчеркнул главный врач медучреждения Вадим Петров.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.