Более 29 млн рублей направили на ремонт дорог в Дзержинске

В Дзержинске на ремонт дорог в этом году направили более 29 млн рублей. Сейчас в работе находится 21 объект, сообщает глава города Михаил Клинков.
Часть из них уже готова, например, выполнено асфальтирование подъездов к детским садам № 118, 127 и клубу «Белая Ладья». Также дорога отремонтировала в районе храма прп. Серафима Саровского, западной подстанции скорой медпомощи, детской больницы № 8 и участка от школы № 37 до детского сада № 58. Тротуар и парковку обновили около ЗАГСа и управления соцзащиты на бульваре Победы.
В этом году подрядная организация обновит 1550 кв. м асфальта и установит 158 новых бордюров рядом с травмпунктом городской больницы № 1. Специалистам предстоит выполнить демонтаж старого полотна, отсыпку основания, выравнивание, установку бордюров и укладку нового асфальта.
Всего в 2026 году комплексный ремонт включает 4 парковки, 7 подъездных дорог, 9 подходов, 1 проезд и 4 тротуара. За прошедшие два года в порядок приведены 74 участка дорог.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, как идет ремонт на трассе Р‑158.