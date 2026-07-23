Более 29 млн рублей направили на ремонт дорог в Дзержинске

Часть из них уже готова, например, выполнено асфальтирование подъездов к детским садам № 118, 127 и клубу «Белая Ладья». Также дорога отремонтировала в районе храма прп. Серафима Саровского, западной подстанции скорой медпомощи, детской больницы № 8 и участка от школы № 37 до детского сада № 58. Тротуар и парковку обновили около ЗАГСа и управления соцзащиты на бульваре Победы.