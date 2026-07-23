Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 29 млн рублей направили на ремонт дорог в Дзержинске

В этом году комплексный ремонт включает 4 парковки, 7 подъездных дорог, 9 подходов, 1 проезд и 4 тротуара.

В Дзержинске на ремонт дорог в этом году направили более 29 млн рублей. Сейчас в работе находится 21 объект, сообщает глава города Михаил Клинков.

Часть из них уже готова, например, выполнено асфальтирование подъездов к детским садам № 118, 127 и клубу «Белая Ладья». Также дорога отремонтировала в районе храма прп. Серафима Саровского, западной подстанции скорой медпомощи, детской больницы № 8 и участка от школы № 37 до детского сада № 58. Тротуар и парковку обновили около ЗАГСа и управления соцзащиты на бульваре Победы.

В этом году подрядная организация обновит 1550 кв. м асфальта и установит 158 новых бордюров рядом с травмпунктом городской больницы № 1. Специалистам предстоит выполнить демонтаж старого полотна, отсыпку основания, выравнивание, установку бордюров и укладку нового асфальта.

Всего в 2026 году комплексный ремонт включает 4 парковки, 7 подъездных дорог, 9 подходов, 1 проезд и 4 тротуара. За прошедшие два года в порядок приведены 74 участка дорог.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, как идет ремонт на трассе Р‑158.