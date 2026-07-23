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В больнице в Люберцах завершают ремонт терапевтического корпуса

Фасады здания утеплены, кровля отремонтирована, окна заменены.

Ремонт терапевтического корпуса Больницы № 2 им. Ухтомского, которая является структурным подразделением Люберецкой областной больницы, близится к завершению. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Готовность этого корпуса уже превысила 90%. Фасады здания утеплены, кровля отремонтирована, заменены окна. Сейчас специалисты продолжают монтировать вентилируемый фасад, а внутри ведутся отделочные работы и обустройство новых инженерных коммуникаций.

Вместе с тем ремонт выполняют и в хирургическом корпусе. Там рабочие прокладывают системы водоснабжения и канализации. На втором и третьем этажах они закончили стяжку пола и теперь возводят внутренние перегородки и готовят помещения под новые операционные.

В конце работ планируется благоустроить прилегающую к медучреждению территорию. На ней заменят асфальт и бордюры, восстановят тротуарные дорожки и газоны. Ожидается, что модернизированная больница возобновит работу в этом году.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.