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В больнице № 5 в Тольятти отремонтировали инфекционное отделение

Строители провели там полную реконструкцию помещений.

Капитальный ремонт взрослого инфекционного отделения в Тольяттинской больнице № 5 провели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Самарской области.

Отделение, расположенное на втором этаже лечебного корпуса, рассчитано на 40 коек и предназначено для госпитализации пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, кишечными инфекциями, вирусными гепатитами, а также пациентов с ВИЧ. Строители провели там полную реконструкцию помещений. Они демонтировали старые покрытия, оштукатурили стены, заменили инженерные коммуникации, обновили полы и потолки.

Особое внимание уделили созданию комфортных условий для маломобильных пациентов — в боксах оборудованы душевые комнаты с трапами, позволяющие проводить санитарную обработку пациентов на каталках без необходимости их перемещения.

«Сегодня инфекционное отделение соответствует современным стандартам: боксированные палаты с отдельными санузлами и душевыми, адаптированные для маломобильных пациентов. Это позволяет не только повысить комфорт, но и обеспечить необходимый уровень инфекционной безопасности и качество лечения», — отметил главный врач больницы Олег Сакеев.

Кроме того, в этом же корпусе продолжается капитальный ремонт третьего этажа, где располагается отделение для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией. Работы, начатые ранее и приостановленные в связи с пандемией, сегодня завершаются.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.