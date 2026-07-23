В поселке Куженер Республики Марий Эл благоустроят улицу Советскую

Улицу Советскую в поселке Куженер Республики Марий Эл облагородят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Куженерского муниципального района.
В ходе работ специалисты обустроят тротуар и водоотводный лоток. Также там предусмотрено установить автобусный павильон, информационный щит, где разместят расписание транспорта и важные объявления, лавочку и урны.
Завершить преображение территории намерены до 31 июля. В общей сложности в 2026 году в республике планируется преобразить 71 территорию: 14 дворовых и 57 общественных.
«Благоустраиваем детские и спортивные площадки, места массового отдыха, ремонтируем дороги, устанавливаем памятники, обновляем уличное освещение — все, что окружает наших жителей ежедневно», — приводит пресс-служба администрации главы Республики Марий Эл слова главы региона Юрия Зайцева.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.