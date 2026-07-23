Более 8 тысяч жителей области получили электронные сертификаты на реабилитацию

Более 8 тысяч электронных сертификатов на приобретение средств реабилитации выдано жителям Калининградской области. Как сообщили в пресс-службе регионального Отделения СФР, на эти цели направлено свыше 430 млн рублей. Фактически воспользовались сертификатами и купили необходимые изделия в этом году уже более 2 тысяч человек.
Оформить сертификат можно через портал Госуслуг, в клиентской службе СФР или в МФЦ. Срок оформления — до 7 рабочих дней. Электронный сертификат позволяет самостоятельно выбрать и приобрести около 300 видов технических средств реабилитации — от серийных изделий до изготовленных индивидуально. Ознакомиться с каталогом, узнать стоимость и выбрать производителя можно в приложении «Социальный навигатор».
Чаще всего калининградцы приобретают инвалидные коляски, протезно-ортопедические изделия (в том числе модульные и с микропроцессорным управлением), ортопедическую обувь и слуховые аппараты. Услуга доступна людям с инвалидностью и пострадавшим на производстве в рамках их индивидуальной программы реабилитации.