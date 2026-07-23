Более 8 тысяч жителей области получили электронные сертификаты на реабилитацию

Более 8 тысяч электронных сертификатов на приобретение средств реабилитации выдано жителям Калининградской области. Как сообщили в пресс-службе регионального Отделения СФР, на эти цели направлено свыше 430 млн рублей. Фактически воспользовались сертификатами и купили необходимые изделия в этом году уже более 2 тысяч человек. Оформить сертификат можно…