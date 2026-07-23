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Минтранс объяснил появление камеры на Борской дамбе

Ранее водители стали жаловаться на больше количество штрафов.

Источник: Живем в Нижнем

Высокая аварийность стала причиной установки камеры на Борском дамбе. На жалобы водителей ответили в министерстве спорта Нижегородской области.

О введении скоростных ограничений — до 50 км/ч — водители узнали после массового получения штрафов. Ранее на отрезке трассы Нижний Новгород — Шахунья разрешался проезд со скоростью 90 км/ч.

Как уточнили в министерстве, необходимость в комплексе фотовидеофиксации вызвана тем, что участок относится к местам с высокой концентрацией ДТП. Камеру установили в соответствии с постановлением правительства РФ № 754 от 1 июня 2024 года.

Ранее мы писали, что камеры для фиксации проезда грузовиков установили на нижегородском метромосту.