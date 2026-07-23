Стало известно, какую сумму начислят волгоградским отличникам ЕГЭ

— Разовую выплату в размере ста тысяч рублей волгоградцам начислят и за поступление на очную форму обучения в волгоградский вуз или ссуз, если первокурсник — стобалльник или победитель регионального этапа всероссийской олимпиады, — прокомментировали в пресс-службе администрации региона. — Кроме того, такие студенты будут ежемесячно получать по 10 тысяч рублей весь первый год обучения. Документ, регламентирующий выплаты, вступит в силу 1 сентября.