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Делегация Татарстана возложила цветы к мемориалу советским воинам в Харбине

Делегация Татарстана возложила цветы к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении Китая от милитаристской Японии.

Источник: пресс-служба представительства МИД РФ в Казани

Церемония состоялась в Харбине в рамках мероприятий, посвященных 25-летию подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Участники памятного мероприятия почтили память военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны и при освобождении народов от нацизма и милитаризма. Глава делегации Татарстана, представитель МИД России в Казани Радик Вахитов отметил важность сохранения исторической памяти и подчеркнул, что Россия и Китай выступают против попыток переписать историю и героизировать нацизм.

Памятник советским воинам в Харбине был открыт в 1945 году вскоре после завершения боевых действий. Мемориал достигает 18 метров в высоту, его верхнюю часть украшают бронзовые фигуры советского моряка и пехотинца высотой 3,5 метра. Эпитафии на памятнике выполнены на русском и китайском языках.

В китайской надписи говорится, что советские герои, отдавшие жизни за освобождение Северо-Востока Китая, свободу и независимость страны, останутся бессмертными.

Сегодня мемориал в Харбине считается не только местом памяти о подвиге советских воинов, но и символом дружбы между народами России и Китая.

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