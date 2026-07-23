Нижегородец спрятался от приставов в диване из-за долгов по алиментам

Судебные приставы задержали в Нижнем Новгороде 56-летнего должника по алиментам, в отношении которого расследуется уголовное дело по ст. 157 УК РФ, сообщили в ГУФССП по Нижегородской области. Он был объявлен в федеральный розыск и прятался в диване от приставов, которые пришли к нему в квартиру.