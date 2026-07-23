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В Волгограде простятся с кандидатом исторических наук Еленой Пащенковой

В Волгоградена на 87-м году ушла из жизни кандидат исторических наук Елена Пащенкова. Об.

В Волгоградена на 87-м году ушла из жизни кандидат исторических наук Елена Пащенкова. Об этом сообщили 23 июля в пресс-службе Волгоградского государственного медицинского университета, где работала волгоградка долгие годы.

— Её жизнь и профессиональная деятельность на протяжении полувека были неразрывно связаны с Волгоградским государственным медицинским университетом. Устроившись на работу в вуз в 1968 году, Елена Ивановна прошла путь от лаборанта до заведующей кафедрой, которую она возглавляла с 1986 по 1991 год. С ее именем связаны многие страницы истории кафедры, а коллеги запомнили ее как мудрого наставника и чуткого человека, — говорится в сообщении медвуза.

Прощание с Еленой Пащенковой состоится 24 июля в 11.00 на Димитровском кладбище.

Фото: ВолгГМУ.