В Волгограде простятся с кандидатом исторических наук Еленой Пащенковой

— Её жизнь и профессиональная деятельность на протяжении полувека были неразрывно связаны с Волгоградским государственным медицинским университетом. Устроившись на работу в вуз в 1968 году, Елена Ивановна прошла путь от лаборанта до заведующей кафедрой, которую она возглавляла с 1986 по 1991 год. С ее именем связаны многие страницы истории кафедры, а коллеги запомнили ее как мудрого наставника и чуткого человека, — говорится в сообщении медвуза.